Aujourd'hui, au cours de maths, on... danse !!!

Ici on va faire de même avec les éléments d'une chorégraphie. C'est Jérôme qui s'est gentiment prêté au jeu. Il vous propose une série de dessins, de sigles qui correspondent à des pas de danse. L'ovale vert signifie qu'on doit faire un pas en avant. Un rouge un pas en arrière. On doit taper dans les mains, etc. Mis bout à bout, ces pas représentent une choré assez sympa pour bouger sur le tube de Stromae.