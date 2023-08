Aujourd’hui, Anderlecht gagne des matches… qu’il aurait perdus il y a 1 an

La suite, on la connaît, elle avait été bien plus compliquée pour Felice Mazzu, fragile capitaine d’un navire qui éprouvait, malgré ce 9/12 initial, les pires difficultés à se maintenir à flot.

À l’époque, les lacunes et faiblesses de cet Anderlecht griffé-Mazzu étaient nombreuses, malgré une vraie volonté de créer quelque chose : un manque de créativité dans l’entre-jeu, une fâcheuse tendance à baisser pavillon en 2e mi-temps (4 défaites sur des buts encaissés après l’heure de jeu !) et, plus globalement, une fragilité mentale, stigmate d’une équipe qui doute, qui poussait ces Mauves à retomber dans leurs travers au moindre accroc.

Le 24 octobre 2022, le couperet était finalement tombé pour Mazzu, licencié après dix matches cauchemardesques, ponctués par un 7/30 sans appel. Dans un certain anonymat général, "Mr Méthode Coué" Brian Riemer avait débarqué à Saint-Guidon quelques semaines plus tard avec un objectif : redresser le navire bruxellois et surtout, enfin, injecter ce soupçon de continuité qui manque tant aux Mauves depuis plusieurs années.

Alors, où en est-on, 262 jours et 28 matches après l’arrivée de Brian Riemer ? Eh bien, malgré quelques remous, on sent une vraie progression. Pas forcément dans le jeu, où tout n’est évidemment pas encore totalement rose et où les automatismes doivent encore être peaufinés entre les derniers rescapés du Baby Sporting et les nouveaux arrivants, mais plutôt dans la manière d’aborder un match… mentalement.