Auguste Rodin et la musique : sublimer les mouvements de la musique

En 1909, Gustav Mahler fait un séjour à Paris, il fait la connaissance d'Auguste Rodin. Le sculpteur réalise plusieurs bustes de lui. Paul Clémenceau raconte comment se passaient les séances :

"Ils se sont longuement regardés et n'ont pas échangé un mot. Pourtant, ils se sont reconnus et compris. Mahler portait une veste noire et sous le bras, un feutre. Devant lui se tenait un grand vieillard avec une barbe blanche et flottante. Il portait une ample blouse de lin grise et il avait la tête couverte d'un gros béret de velours noir. Sans attendre qu'on le lui demande, Mahler s'est assis sur le tabouret. Aussitôt, Rodin a commencé à travailler. Pendant toute la séance, Mahler n'a pas bougé. Mais le plus intéressant était de voir ses yeux. Il observait fixement le maître et paraissait tout à fait familiarisé avec son travail. J'étais debout derrière Rodin et il me semblait que par les yeux de Mahler, l'âme de la musique inspirait les mains mobiles du sculpteur. Après cette première séance, Rodin en a fait une seconde. Et le buste définitif a été le résultat de ces deux épreuves."