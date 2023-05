"Augure", le seul film belge de la sélection officielle, reçu avec enthousiasme à Cannes

L’artiste belgo-congolais a non seulement enfilé sa casquette de réalisateur, de scénariste et de directeur artistique mais s’est également occupé des costumes pour son premier long-métrage. Le film a coûté un million d’euros pour 23 jours de tournage dans 18 lieux différents et pour un total de 94 scènes. Le film a été produit par Wrong Men et a reçu le soutien de Serendipityn, de la VRT, du fonds audiovisuel flamand et de la République démocratique du Congo. "Le film évoque la relation entre les parents et les enfants. Je suis curieux de voir comment ma fille va réagir. Elle va découvrir le film maintenant", a souligné un Baloji nerveux à l’occasion de la première à Cannes.