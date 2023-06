Augmenter les tarifs pour faire baisser la consommation d’eau, la fausse bonne idée

A Bruxelles, on a déjà tenté le coup, avant de faire marche arrière. En 2005, la Région a mis en place une tarification progressive. "Plus on consommait, plus c’était cher", résume Saar Vanderplaatsen, porte-parole de Vivaqua. Le principe était celui d’un prix croissant de l’eau en fonction du volume total consommé par personne, selon quatre tranches : vitale, sociale, normale et de confort. Le but était à la fois d’inciter les ménages à consommer moins d’eau, et de permettre aux ménages plus modestes de disposer d’une quantité d’eau couvrant les besoins vitaux à un prix réduit.

Il s’est avéré que la tarification progressive n’était en fait ni écologique, ni sociale. Xavier May, chercheur à l’IGEAT (Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, ULB), a mené l’étude qui est arrivée à cette conclusion, et qui a donc amené les autorités bruxelloises à revenir à une tarification linéaire.