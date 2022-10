Une affirmation à laquelle n’adhère pas le président du PS Paul Magnette, bien qu’il soit d’accord avec le fait d’augmenter les bas et moyens salaires et avec le fait d’améliorer les conditions de travail pour accroître l’attractivité. "Cela dit, le salaire médian s’élève à 2500 € et les allocations à 1270 €. Il y a un écart", déclare-t-il sur le plateau. "Là où il y a un vrai problème en revanche, c’est sur les temps partiels. La différence entre les personnes qui travaillent à temps plein et à temps partiel est très élevée."