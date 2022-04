Augmenter les prix sans que le consommateur s'en aperçoive: c'est quoi, la "réduflation"?

Cette dernière option s’appelle la réduflation – contraction de réduction et inflation. Enlever quelques feuilles par rouleau de papier toilette, retirer un biscuit par paquet, réduire la bouteille de liquide lessive de quelques millilitres… Cela fonctionne pour tous les produits.

"Dans les deux cas, le prix au kilo augmente, c’est d’ailleurs ce que cherchent les marques. Mais l’impact n’est pas le même pour le consommateur."

L’effet sur le consommateur

Reste à évaluer l’impact sur le consommateur : est-il effectivement plus enclin à acheter un paquet plus petit, qu’un paquet plus cher ?

D’après la psychologue de la consommation à l’ULB Alexandra Balikdjian, ce n’est pas tellement une question d’être enclin. En fait, selon elle, le consommateur se rendra moins compte de quelques grammes en moins que de quelques centimes en plus. Voilà donc pourquoi cette technique fonctionne.

Une réduction de la quantité de 10-20% peut passer relativement inaperçue

"Ça va être beaucoup moins visible parce qu’il y a plein de stratégies aussi qu’on peut mettre en place pour que le packaging reste relativement similaire. On peut projeter que les augmentations vont être de l’ordre de 10-20%, elles ne vont pas être beaucoup plus importantes. Et donc, une réduction de la quantité de 10-20% peut passer relativement inaperçue", explique la psychologue de la consommation.