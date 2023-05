Augmenter le rendement des comptes d'épargne, un dossier épineux pour le ministre des finances car les banques ne veulent pas le faire

Les hommes et les femmes politiques en Belgique ont trouvé un ennemi commun et c’est le banquier. C’est vrai que c’est un ennemi facile dans le sens où la plupart des citoyens se posent la question de savoir pourquoi ? Alors que les taux d’intérêt augmentent en Europe et dans le monde, pourquoi l’épargnant belge est-il scotché avec un rendement minimal de 0,11% sur son livret d’épargne depuis plusieurs années ? Et ce même citoyen comprend encore moins l’attitude des banquiers qu’il constate que la plupart d’entre eux réduisent leurs services, rendent payants des services qui étaient auparavant gratuits et qu’en plus toutes les banques affichent des profits records et parfois même historiques.

Donc les politiques qui d’habitude se battent entre eux ont compris qu’ils avaient là une occasion unique de se mettre les citoyens de leur côté. Et donc, le ministre des Finances, pas plus tard qu’il y a quelques jours, s’est permis d’envoyer une lettre au secteur bancaire pour lui demander de relever le rendement du compte d’épargne. il est appuyé par le Parti socialiste flamand qui dit ne pas comprendre pourquoi le coût des crédits hypothécaires a augmenté et pas celui des comptes d’épargne. Et même des économistes très écoutés comme l’économiste flamand Paul De Grauw, pourtant libéral sur le plan économique, a également indiqué qu’il fallait que les banques fassent un effort pour donc mieux rémunérer l’épargne des Belges. Alors, vu comme ça, on se dit que les banques vont réagir et c’est ce qu’elles ont fait, mais en maintenant leur position...