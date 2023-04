Augmenter la taille des écluses pour diminuer le nombre de camions sur les routes ?

La solution : agrandir les écluses. On parle de mise à grand gabarit. Celles de Lanaye et d’Ivoz Ramet, situées de part et d’autre de Liège, fonctionnent déjà à grand gabarit depuis 2015. "On arrive à rentrer avec deux bateaux de grande taille. C’est un grand gain de temps", se réjouit Mathieu Rigole. Avec des écluses plus grandes et plus efficaces, la traversée d’un côté à l’autre ne prend désormais plus qu’une vingtaine de minutes.