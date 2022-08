Augmentation du prix des consultations chez les logopèdes à partir de ce 1er août

C'est l'un des changements de ce 1er août : une séance de logopédie coûtera un peu plus cher à partir de ce lundi, du moins chez les logopèdes conventionnés. Chez ceux qui ne le sont pas, le tarif est désormais libre et les augmentations sont potentiellement plus élevées. Mi-juillet, près de 60% des logopèdes ont choisi de se déconventionner, en réclamant une revalorisation du secteur.

La nouvelle convention fixe le prix d'une consultation à environ 29€ par séance de minimum 30 minutes. Sur cette somme, 5,50€ sont généralement à prendre en charge par le patient. Mais les logopèdes déconventionnés se sont mis d'accord sur un prix par séance de 33€. Les 4€ de suppléments d'honoraire seront donc à charge du patient, pour un coût total de près de 10€ par séance.

Les patients à bas revenus bénéficiaires de l'intervention majorée ne sont pas concernés par cette augmentation, mais du côté de la Mutualité chrétienne, on craint malgré tout les conséquences de cette vague de déconventionnement.

Une reprise des négociations est espérée pour le début du mois de septembre entre les différents acteurs.