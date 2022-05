Augmentation du coût de l'énergie: les crématoriums fortement impactés

Les crématoriums n'échappent pas à la hausse des prix. Il faut dire que pour procéder aux crémations, on utilise beaucoup d'énergie. Nous nous sommes rendus au centre funéraire de Robermont (Liège).

La crémation, un choix de plus en plus fréquent

En moyenne, annuellement, 3700 crémations se déroulent à Robermont. "Hier, on a eu 16 crémations. Aujourd'hui, on en a 13. Demain, c'est 14 ou 15" précise Fouad Elmekki. "Tout au long de la semaine, on est surchargés en nombre de crémations. Le samedi, sur la matinée, on en fait à peu près une dizaine."

De plus en plus de personnes font le choix de la crémation. "Ma maman était infirmière-cheffe, donc elle avait un rapport particulier avec la mort. Elle considérait qu'une fois qu'on était partis, on était partis" témoigne Chantal Pire, qui vient de perdre sa maman. "Elle n'allait pas sur le cimetière de ses parents, ou très peu. On n'en avait jamais vraiment parlé, mais on en a déduit que c'est ce qu'elle voulait."

En un an, le montant des factures de gaz a été multiplié par 4

Les quatre unités de crémation de Liège sont donc très sollicitées. Elles fonctionnent au gaz de ville. En un an, le montant des factures a été multiplié par quatre. "Pour nous, le poste gaz est un poste important" explique Philippe Dussard, Directeur général du centre funéraire de Liège. "Prenons un exemple. En janvier 2021, nous avons payé 9000 euros. En janvier 2022, nous avons payé 36.000 euros."

Et la situation est identique pour les factures d'électricité: "En janvier 2021, pour la même quantité, on payait 8000 euros. En janvier 2022, on paye 20.000 euros. Donc on multiplie par 2,5."

Parallèlement à cela, la direction doit aussi tenir compte de la masse salariale qui augmente: "L'augmentation salariale, c'est également un poste fort important pour nous. Comme tout service public, nous avons l'indexation des salaires. Depuis le début de l'année, et à compter du 1er juin prochain, on doit compter 6% d'augmentation au niveau de la charge salariale."

Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation prévue pour les crémations. Le montant de 650 euros, TVA comprise, reste inchangé.