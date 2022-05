Augmentation du budget de la Défense : Petra De Sutter, présente à Davos, considère qu’un compromis reste possible

Le gouvernement fédéral est en train de débattre de l’éventualité d’une telle augmentation. Le Premier ministre Alexander De Croo veut voir 2% du PIB consacré à la Défense d’ici 2035, et ainsi répondre positivement à l’exigence de l’Alliance Atlantique. Les écologistes ont fait part de leur désaccord.

Mardi à Davos, Petra De Sutter a souligné le soutien unanime du gouvernement belge à l’Ukraine. Mais la discussion à propos des investissements belges dans la Défense dépasse la guerre. "Il est clair que des domaines importants en matière de sécurité sont davantage liés à la crise climatique et la transition énergétique. Se concentrer uniquement sur les dépenses militaires nous semble trop unilatéral."

"Nous avons délaissé notre défense pendant des décennies, et, comme d’autres pays, nous avons trop peu investi. À présent, nous sommes dans une nouvelle réalité et la reconstruction de l’armée est nécessaire", a ajouté Petra De Sutter. "Mais nous trouvons que nous avons déjà réalisé un sérieux effort. Des négociations se poursuivent depuis des mois pour porter le budget à 1,54% du PIB d’ici 2030, en plus du milliard supplémentaire pour le fonctionnement opérationnel immédiat de nos troupes."