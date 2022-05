Augmentation du budget de la Défense : "Parler sécurité n’est pas indécent quand on a une guerre en Europe", selon Ludivine Dedonder

Le budget de l’armée revient ce lundi sur la table du gouvernement. Un conseil des ministres restreint doit se tenir à ce sujet. Il est question d’augmenter encore les investissements militaires. “A ce sujet, j’ai toujours un discours qui est raisonné, raisonnable et responsable, martèle la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, invitée de Matin Première. Être responsable, ce n’est pas aller dépenser des milliards d’argent public par fétichisme d’un 2%. C’est prendre le temps de la réflexion […] mais ce n’est pas non plus fermer la porte par dogme.”

2% du PIB, c’est le chiffre que souhaite atteindre, notamment, le Premier ministre Alexander De Croo. Ce chiffre correspond en fait à un objectif fixé par les partenaires de l’OTAN, un sommet de l’organisation est prévu fin juin (à Madrid). Voilà pourquoi ce débat s’accélère en ce moment : la Belgique doit se prononcer.

Doubler le budget

Actuellement, le budget militaire s’élève à un peu plus de 1% du PIB, soit 4.2 milliards d’euros par an. Le gouvernement avait déjà décidé d’une augmentation (avec le Plan STAR), avant la guerre en Ukraine, une première depuis 1989. Le budget va donc croître jusqu’à 1,5% du PIB d’ici 2030. En réponse au conflit en Ukraine, un milliard d’euros ont été ajoutés pour 2022, 2023 et 2024. Et il est donc question à présent de passer à 2% du PIB, cela équivaudrait à doubler le budget de la Défense à terme.