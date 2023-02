Augmentation du billet de train : entre 23 et 28% depuis 2010

Depuis le début du mois de février, les tickets de train ont augmenté de 8,73%. Une hausse liée au prix de l’énergie et à l’indexation des salaires explique la SNCB qui parle d’une décision difficile à prendre. Désormais vous paierez 6,10 euros soit 50 cents de plus pour un trajet entre Liège et Spa, par exemple. Cette hausse des prix des tickets standards pour voyager en train peut sembler relative mais pour certains, elle pèse réellement sur leur quotidien.

Une augmentation de presque deux euros, ça compte !

A l’automate de la gare de Liège Guillemins, Olivier découvre le prix de son trajet pour Hasselt : 18,60 euros. "Une augmentation de presque deux euros, ça compte. Au fil du temps, c’est beaucoup d’argent pour l’étudiant que je suis." A 32 ans, cet étudiant doctorant n’a pas droit à la réduction pour les moins de 26 ans.

Marie-Chantal elle, vient d’acheter son billet pour Welkenraedt à 8,20 euros. "Je pense que c’est 60 cents en plus. C’est quand même cher. Ma maman est très malade. Dépenser 16 euros pour aller voir ma maman, je ne saurai pas faire ça tout le temps."

Entre 2010 et 2023, l’augmentation du billet de train reste inférieure à l’inflation de 32%

Les tarifs des billets de train sont établis en fonction des distances parcourues. Entre 2010 et 2023, le prix d’un trajet de 25 kilomètres est passé de 3,90 euros à 5 euros, soit une augmentation de 28%. Pour un trajet de 90 kilomètres, on est passé de 11,70 à 14,50 euros (+ 24%) et pour 150 kilomètres de 19,40 à 23,80 euros (+23%). Plus les trajets sont courts, plus les prix ont augmenté.

Mais la SNCB fait remarquer que sur la même période, l’inflation elle a encore plus grimpé : 32%. Et que la hausse récente des tarifs ne couvrira pas l’augmentation des coûts d’exploitation. N’empêche. Cette hausse du prix du ticket de train n’aidera pas à attirer de nouveaux voyageurs.