Augmentation des tarifs chez Proximus, nouveau plan de stationnement à Bruxelles, ce qui change ce 1er mai

Á chaque mois son lot de nouveautés. Et cette fois ce seront les tarifs de Proximus qui augmenteront au 1er mai. La société justifie cette nouvelle hausse tarifaire par des frais plus importants pour les salaires et ses équipements technologiques. Proximus avait déjà augmenté les tarifs d'une série de packs en janvier. En mai, ce sont les offres "Flex" et "Epic' ainsi que les packs "Business Flex" qui deviendront plus cher, de l'ordre de 3 à 4 euros par mois, soit des augmentations de plus de 6%. "Les tarifs qui ont connu une augmentation en janvier ne seront quant à eux pas augmentés", assure l'entreprise. Proximus a, par contre, décidé de diminuer de 2,5 euros par mois le prix de son offre d'accès à internet d'entrée de gamme, pour "soutenir les ménages les plus impactés par l'inflation".