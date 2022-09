Augmentation des prix du bois et du pellet : pourquoi ? Pénuries en vue ?

Explication : tout se passe dans les forêts. Souvenez-vous : l’année dernière, le temps a été très très pluvieux. Les forêts n’ont pas vraiment été accessibles et le covid a provoqué un manque de main d’œuvre. L’activité dans les exploitations forestières a donc été réduite. En plus, le prix des arbres sur pied a augmenté mais ce n’est pas tout, comme l'explique Pierre-Louis Bombeck, chargé de projets chez Valbiom : "Il y a également une augmentation des coûts de transport qui se traduit sur le prix de vente final combiné à une diminution de l’importation, en particulier en provenance des pays de l’Est. Et tout cela se combine en plus avec une concurrence accrue de l’industrie du panneau de bois et de papier qui s’approvisionne sur le même type de matière première. Voilà qui augmente la demande sur ces coproduits-là et fait inévitablement augmenter les prix".