Augmentation des prix à la pompe : quelles sont les causes de la hausse du carburant ?

La flambée des prix de l’énergie ne s’arrête plus. Et il en est d’ailleurs de même pour le carburant. Le prix de l’essence et du diesel est en constante augmentation depuis plusieurs mois déjà. Quelle explication ? Comment est calculé ce tarif en Belgique ? Quelles pourraient être les alternatives à ces carburants ? Jean-Benoît Schrans, Public Affairs et Communication Manager pour la Fédération Energia, répond à ces questions.

Ce qui explique l’augmentation du prix aujourd’hui, ce ne sont pas les taxes et ce ne sont pas les accises qui augmentent. "Il y a d’autres éléments qui interviennent", explique l’invité. "Il y a les tensions géopolitiques, comme la situation actuelle en Ukraine et en Russie. Les investisseurs sont alors incertains et ça crée une certaine tension. Il y a aussi l’offre qui ne suit pas la demande parce qu’on est dans une reprise économique au niveau mondial. On est passé à travers une période de lockdown où le prix à la pompe en Belgique est parfois descendu jusqu’à 1,10 euro et maintenant il remonte. Cette reprise économique fait donc qu’il y a aussi une plus grande demande de produits énergétiques comme le pétrole. Et quand il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande, quand l’offre ne peut pas suivre la demande, le prix monte alors à la pompe."