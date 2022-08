Augmentation des coûts de production, diminution du pouvoir d’achat : un été complexe pour les maraîchers locaux et bio

Christophe Henry est maraîcher bio à Fernelmont qui gère une coopérative, confirme que le maraîchage bio est assez compliqué pour le moment. "On voit beaucoup de magasins et de détaillants qui ont difficile, qui font des appels au secours, notamment par rapport à leur public, qui parfois répond. Donc ça, c’est quand même encourageant, mais disons qu’ils n’ont pas facile du tout."

"Pour les maraîchers, ça a toujours été compliqué. C’est un métier assez précaire, qui n’a pas d’accès au crédit et qui travaille du mieux qu’il peut avec le faible moyen qu’il a. Et là, maintenant, oui, on voit, tout comme on le voit dans nos activités à nous, que la demande diminue. Je pense aussi que les gens doivent faire des arbitrages par rapport à leur pouvoir d’achat. Donc, on essaie de compenser comme on peut, mais ce n’est pas évident."

"De là où on est, on voit que les clients étaient très présents avant et que visiblement, maintenant, ils ont moins de marge de manœuvre. Donc, ils s’adaptent aussi" à la situation économique difficile, vu l’inflation grandissante ces derniers mois.

Grâce à son système de coopérative, Christophe Henry arrive à limiter les dégâts, grâce à une clientèle diversifiée : "Une des stratégies consiste à diversifier au maximum nos activités et nos débouchés, aussi bien professionnels, particuliers ou institutionnels. On a diversifié via de la livraison à domicile, via de la vente sur une plateforme web qui nous est propre. Donc, on s’en sort, effectivement, en appliquant des stratégies de la sorte, mais c’est vraiment du boulot et il faut faire preuve de beaucoup de créativité."