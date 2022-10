Augmentation du nombre de candidats réfugiés burundais en Belgique : pour quelles raisons ?

D’après la secrétaire d’Etat, la Belgique semble être une destination privilégiée par les candidats réfugiés Burundais. Pour quelle raison ce phénomène est-il apparu ?

"Le Burundi ne figurait même pas dans le top 10 (des pays d’origine des demandeurs d’asile, ndlr) en 2021, explique Damien Dermaux, porte-parole du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Et lorsque l’on regarde l’évolution de cette année-ci on remarque qu’en effet de janvier à mai on avait 230 quatre demandes ce qui fait moins de 50 par mois. Or, depuis le mois de juin, juillet, août et surtout septembre, il y a une augmentation vraiment tangible, puisqu’en septembre on est au-delà des 500 demandes". C’est donc 10 fois plus de demandes au mois de septembre que sur les premiers mois de l’année, précise Damien Dermaux. Selon les informations du CGRA, ces demandeurs d’asile n’ont jamais été déboutés auparavant, il s’agit pour eux d’une première demande en Belgique.

"Il y a manifestement une filière", ajoute le porte-parole. Le chemin que ces nouveaux candidats réfugiés empruntent passe par la Serbie, un pays où il n’y a pas d’obligation de visas pour les Burundais, et vers lequel les prix des billets d’avion ne sont pas très élevés. Ce qu’en sait le CGRA, c’est que le transit se fait ensuite vers la Croatie, et de là vers la Belgique.