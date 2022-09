Augmentation de la facture énergétique : les clubs de foot ont des solutions

Du côté du Lac de l’Eau d’Heure, le club d’Erpion n’a pas attendu la crise pour s’équiper. Depuis plus de dix ans, 28 panneaux photovoltaïques sont placés sur la buvette.

"On a emprunté il y a dix ans et ils produisent environ 10-12.000 kWh par an, soit la moitié ou un peu plus de ce que le club consomme (20.000 kWh). Les panneaux servent aussi à chauffer une partie de l’eau pour les douches", nous explique le Président, Patrick D’Haene.

"On fait une économie de 40%, mais on est quand même à 800 euros d’électricité par mois et on n’a pas encore reçu l’indexation des prix."

Si le club est stable financièrement, la facture énergétique totale coûte actuellement 20.000 euros par an. Erpois réfléchit donc à de nouvelles solutions.

"Oui, notamment pour l’eau chaude dans les douches, on réfléchit à réinvestir dans des panneaux afin de ne plus devoir compter que sur ça. Et puis comme tout le monde, on est attentif à réduire au maximum les heures d’utilisation. Quand les entraînements sont finis, on éteint directement l’éclairage led des terrains. Et puis, on fait le tour pour vérifier que certaines lumières ou autres radiateurs ne sont pas restés allumés."