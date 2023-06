Augmentation de capital au Standard : 13,7 millions d'euros injectés par 777 Partners

Le Standard de Liège va acter une augmentation du capital à hauteur de 13,7 millions d'euros, a fait savoir le club liégeois ce lundi sur son site internet. De l'argent injecté par l'actionnaire principal 777 Partners qui servira d'une part à diminuer la dette du club et d'autre part, comme le précise le communiqué ci-dessous, à satisfaire les obligations de la commission des licences.

"Suite à la reprise par 777 Partners il y plus d'un an maintenant, le management et l'actionnariat travaillent à améliorer la situation du Standard de Liège sur et en dehors du terrain", écrit le Standard dans son communiqué.

"Dans ce contexte, une nouvelle augmentation du capital de la SA Standard de Liège sera effectuée par l'actionnaire 777 Partners ce 30 juin devant notaire, pour un montant total de 13,7 millions d'euros.

L'objectif est notamment d'être parfaitement en règle avec les obligations de la licence exigeant une amélioration structurelle des fonds propres du club.

Notre club note à ce sujet que, contrairement à l'information reçue initialement, la commission des licences a fait savoir ce jour que certaines obligations mineures ne pouvaient pas attendre le 30 juin, sous peine de suspension temporaire de la possibilité d'enregistrer des nouveaux joueurs. Malgré ce changement inattendu, le nécessaire sera fait dans les prochains jours afin que le renforcement de nos effectifs puisse se poursuivre comme prévu.

Cette opération d'augmentation de capital permet au club de regarder vers l'avenir de manière sereine tout en ayant conscience de l'importance du travail encore à réaliser pour atteindre nos objectifs."