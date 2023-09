Augmentation de 20% des appels d’interventions cet été sur les routes d'après Touring

Si les interventions, qu'elles soient médicales, techniques ou autre ont augmenté, c’est principalement à cause à la météo comme la vague de chaleur que nous avons connue cet été mais aussi suite aux incendies de forêt survenus dans le Sud, aux tempêtes de grêle en Italie et aux inondations dans certains pays.

En effet, de nombreuses personnes ont été confrontées à davantage d’infections et de problèmes gastro-intestinaux parce que les vacanciers consomment des aliments et des boissons qui sont plus rapidement altérés en raison de la chaleur. Les problèmes de déshydratation sont aussi recensés, car avec l’air conditionné dans les habitacles, on boit tout simplement moins. Qui dit chaleur, dit aussi problème cardiaque suite à un trop gros écart de températures entre l’intérieur du véhicule qui est refroidi et l’extérieur qui est extrêmement chaud. Plus de 1182 personnes ont été rapatriées depuis la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas.

La mécanique n'a pas été épargnée par la chaleur et Touring a dénombré de nombreuses pannes techniques. La majorité des pannes étaient liées à des problèmes de batterie, à des éclatements de pneus dont la pression n’était pas adaptée aux circonstances (de nombreux véhicules neufs n’ont souvent plus de roue de secours et doivent être remorqués), à des problèmes de refroidissement dus à un manque de liquide de refroidissement et, enfin, à des problèmes de freinage dus à un manque de liquide de freinage.

En Italie, lors d'une nuit particulièrement agitée, Touring a reçu plus de 300 appels sur une seule nuit en raison d’une importante chute de grêle

En Belgique, Touring a enregistré pas moins de 106.614 appels pour cet été.

Touring avait anticipé et avait envoyé pour l’été des équipes de patrouilleurs dans le sud de la France qui ont notamment installé un garage mobile pour les petites réparations sur place de façon à éviter aux vacanciers d’être privés de leur voiture trop longtemps.