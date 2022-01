Audrey Vanbrabant raconte aux enfants le destin de 30 héroïnes belges

"Beaucoup de petites filles de ma génération ont manqué de modèles féminins" explique la journaliste Audrey Vanbrabant en toute franchise. Parce que l’Histoire est principalement masculine, elle a décidé de raconter le destin de femmes belges exceptionnelles qui ont à leur manière, marqué l'histoire de la Belgique. Elles s’appellent Marie Mineur, Andrée de Jongh, Chantal Akerman, Petra de Sutter, Veerle Baetens, Amal Amjahid ou encore Lous and the Yakuza… Les petites et grandes histoires de ces héroïnes sont à présent racontées aux enfants dans un ouvrage passionnant qui leur permettra d’ouvrir grand la porte des possibles…

Quand la maison d’Edition "Auzou" a proposé à la journaliste Audrey Vanbrabant de travailler sur un nouveau titre de leur collection belge qui mettrait à l’honneur des femmes de tous horizons qui ont marqué l’histoire de la Belgique, la journaliste n’a pas hésité une seconde : "Dans mon travail, j’attache beaucoup d’importance à visibiliser les femmes et leur accomplissement. Bizarrement, dans les cours d’histoire à l’école et dans les livres de manière générale, les femmes ne sont pas présentes. Petite fille, j’aurais aimé pouvoir lire ce genre de livres avec des modèles de femmes fortes, inspirantes et Belges. C’était donc un plaisir de pouvoir écrire ce livre pour enfants."

La résistante Edith Cavell ; Marie Janson, la première femme à avoir intégré le Sénat ; la réalisatrice Chantal Akerman ou encore la tenniswoman Justine Henin… Toutes ces femmes et bien d’autres encore ont été soigneusement choisies par la journaliste Audrey Vanbrabant : "Toutes les femmes présentées dans cet ouvrage ont ceci en commun : elles sont fortes. Parce qu’elles luttent pour l’égalité, parce qu’elles tentent de faire bouger les lignes et changer les mentalités. Faire une sélection de seulement 30 femmes a été très compliqué, tellement les femmes inspirantes qui méritent une place dans ce livre sont nombreuses" nous explique l’autrice. Dans la sélection proposée par Audrey Vanbrabant, on retrouve des Belges très connues comme Amélie Nothomb ou encore Soeur Emmanuelle. On fait aussi la rencontre de vraies personnalités oubliées des livres d’Histoire comme Hélène Dutrieu et Suzan Daniel : "Il y a effectivement une série de femmes dont c’était une évidence de parler, et puis d’autres vraies redécouvertes. J’ai aussi tenu à choisir des francophones et des néerlandophones, car on parle bien de l’Histoire de la Belgique dans son ensemble ici. Maintenant j’espère qu’il y aura un deuxième tome, afin que je puisse présenter toutes celles que je n’ai pas pu mettre dans ce premier ouvrage."

Vous remarquerez que parmi les personnages historiques, se glissent aussi des femmes contemporaines, c’était une évidence pour Audrey Vanbrabant de pouvoir aussi proposer aux enfants, des modèles de femmes qu’ils peuvent voir à la télé, entendre à la radio ou suivre sur les réseaux : "Quand tu as 10 ans, je pense que c’est quand même important de pouvoir apprendre des choses sur des personnages que tu connais comme Angèle ou Nafissatou Thiam ou Anuna De Wever. En fait, ce sont des femmes qui sont en train d’écrire l’Histoire en ce moment même."

Chaque femme est présentée via une minibiographie, qui raconte l’enfance de chaque personnage ainsi que les éléments clefs de son combat ou de sa carrière. Le tout est agrémenté de photos et de jolies illustrations signées de la plume de l’illustratrice américaine Jialei Sun. Les mots plus complexes sont quant à eux expliqués dans un glossaire à la fin du livre explique l’autrice : "Le glossaire est très important à mes yeux car il reprend du vocabulaire qui fait partie de notre société actuelle. On y retrouve des mots comme 'transidentité' et 'égalité des genres', des concepts importants à comprendre dès le plus jeune âge."

Résumer la vie et les accomplissements de ces trente femmes a demandé un vrai travail de recherche à la journaliste : "Pour les femmes nées au 19e siècle, c’était parfois plus compliqué de trouver des informations car on trouve très peu de choses sur elles au final, d'où l'intérêt de ce livre. Pour les femmes contemporaines j’ai aussi passé énormément de temps à me renseigner sur elles. J’ai par exemple regardé des matchs de Justine Henin et de Amal Amjahid pendant des heures ; j’ai réécouté toutes les chansons de Lous and the Yakuza et d’Angèle. En réalité, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cet ouvrage et j’espère que vous en prendrez autant en le lisant."

Aucun doute que ce livre plaira aux enfants (dès 8 ans), comme à leurs parents, qui eux aussi y feront de belles (re) découvertes !