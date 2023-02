Audrey teste le cocktail de Tom Hanks "Diet Cokagne" dans Le Réveil de Tipik

Tom Hanks a partagé la recette de son cocktail fétiche. Un mélange étonnant qu’Audrey a testé dans Le Réveil de Tipik.

Invité sur le plateau du "Late Show" de Stephen Colbert, Tom Hanks a révélé le nom et dévoilé la recette de son cocktail préféré. Une recette surprenante qui lui est venue lors d’une fête de famille. Lui, qui boit peu d’alcool et qui carbure au Coca light durant les événements festifs, a demandé à ses proches de verser un peu de champagne, juste un chouïa dans son soda. Et naquit le "Diet Cokagne" !

Interpellé par ce mélange, l’animateur a fait un crash test en direct sur le plateau et s’est étonné du cocktail qu’il a qualifié d’"étrangement, incroyablement, honteusement bon et follement rafraîchissant".

Dans Le Réveil de Tipik, Audrey a fait le crash test à son tour !