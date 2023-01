Audrey Hepburn nous a quittés il y a 30 ans

Tout au long de sa carrière, Audrey Hepburn a tout joué, tous les genres, tous les styles avec la même crédibilité. De la comédie romantique comme dans "Vacances romaines" au drame historique comme dans "Guerre et Paix", en passant par le thriller angoissant comme dans l’excellent "Seule dans la nuit". Bien moins connu que les films précités, vous devez absolument (re)voir celui-ci. Réalisé par Terrence Young (les premiers James Bond, c’est lui) en 1967, "Seule dans la nuit" raconte l’histoire de Susy, une jeune femme aveugle luttant contre 3 malfrats venus récupérer de la drogue cachée par son mari. Bluffante, avec ses lentilles pour que son regard soit comme éteint, Audrey incarne remarquablement cette Susy. Plus les minutes avancent dans ce thriller, plus la peur et la panique s’installent. Sans vous divulgâcher quoi que ce soit, la scène de fin, plongée dans le noir plus elle casse les ampoules de son habitation, Miss Hepburn transforme le handicap de son personnage en véritable force. Juste comme ça, pour ce rôle, dans ce film aux allures hitchcockiennes, Audrey Hepburn a passé du temps dans une école pour aveugles afin d’approcher la plus exacte des vérités.