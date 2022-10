Audrey Hepburn, l’ange innocent, la reine de l’élégance

Nous commémorerons bientôt – le 20 janvier prochain – les trente ans de sa disparition, Audrey Hepburn est une véritable icône du septième art. À l’occasion de la parution de l’ouvrage "Audrey Hepburn, une star pour tous" de Pierre Charpilloz, Pascale Vanlerberghe invite le journaliste et écrivain français dans Sur un air de cinéma, et nous replonge dans les plus belles bandes-originales qui ont accompagné les films d’Audrey Hepburn.

Audrey Hepburn, alias Holly Golightly, se tient devant la bijouterie Tiffany à New York. Il est 5 heures du matin. Dans sa petite robe noire, elle aura marqué le monde entier.

Parmi ses plus beaux rôles : la princesse Ann dans "Un cœur et une couronne", le film sur la liberté après la guerre ; "Sabrina", la fille du chauffeur d’une famille riche qui tombe amoureuse de leur fils cadet. "Vous visez toujours les étoiles", dit son père. "Non, père," répond-elle, "les étoiles me tendent la main". Et c’est vrai, malgré une enfance tourmentée notamment par l’absence d’un père, Audrey Hepburn rêve d’être ballerine. Elle ne le sera jamais, mais elle aura l’occasion de se produire dans une comédie musicale qui la fera repérer pour incarner son premier rôle au cinéma.