Audrey Fleurot ne voit pas d’un bon œil le remake américain de HPI

En faisant appel à d’autres acteurs et d’autres scénaristes, la personnalité haute en couleur de Morgane Alvaro pourrait effectivement s’en trouver dénaturée. "HPI, c’est très français, et les Américains ont tendance à racheter des concepts et à s’en détacher", développe d’ailleurs Audrey Fleurot.

En revanche, elle aurait été curieuse de voir quelle adaptation un réalisateur britannique aurait pu donner à "HPI", l’humour anglais se prêtant d’après elle mieux au ton de la série.

Mehdi Nebbou, l’interprète de Karadec, aurait quant à lui beaucoup aimé voir Steve Carrel, connu entre autres pour avoir tenu le rôle de Michael Scott dans The Office, reprendre son rôle.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre encore quelques mois avant de découvrir quelles libertés auront finalement été prises par rapport à la version française. Interrogé à ce propos par Le Point, Rodolphe Buet, le directeur général de la société qui exploite les droits de HPI, affirme néanmoins que "le pilote de l’adaptation américaine est assez fidèle à l’original".

À voir si oui ou non Audrey Fleurot partagera son avis.