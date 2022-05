Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bérangère McNeese : ce que "HPI" a changé dans leurs vies

Pour la comédienne et réalisatrice belge, HPI est une véritable nouvelle expérience. C'est en effet la première fois que Bérangère McNeese participe à deux saisons d'une même série. "C’est la première fois que je me retrouve à avoir des collègues et même un bureau ! Je ne pensais pas avoir cette vie. C'est super de retrouver tout le monde. Avec HPI, on a le temps de s’installer, de connaitre les autres et de travailler ensemble différemment. Je découvre cette spécificité d'une série en plusieurs saisons et j’adore", a commenté la comédienne lors du festival Séries Mania.

HPI, saison 2, dès le mardi 3 mai à 20h35 (deux épisodes) sur La Une.