Audrey Fleurot fait son entrée au Musée Grévin

Sur la scène de la somptueuse salle des colonnes au musée Grévin ce jeudi 16 mars, l'émotion d'Audrey Fleurot est palpable. L'actrice en vogue de 45 ans vient de rejoindre la longue liste de célébrités immortalisées dans l'un des musées de statues de cire les plus mythiques au monde. "Quand ils m'ont appelée, j'ai cru que c'était une blague", a confié Audrey Fleurot au micro d'ETX Studio. "Et là, pour tout vous dire, je suis encore un peu sonnée. Il y a un petit process quand même à digérer mais je suis hyper heureuse", a-t-elle avoué.

C'est avec ses proches et de nombreux invités que l'actrice a découvert son double de cire. Des applaudissements ont retenti après la diffusion d'une vidéo retraçant le parcours impressionnant de la comédienne, des scènes de théâtre, au studio de cinéma, en passant par les tournages des séries entre "HPI" et "Kaamelott". "Je ne m'attendais pas à être super émue", a-t-elle déclaré après le lever de rideau sur sa statue portant une robe des plus élégantes spécialement conçue pour l'occasion par son ami et créateur de haute couture Julien Fournié. "C'est étonnant !", s'est-elle exclamée avec un grand sourire. "Je suis un peu gênée. Je suis très heureuse. Je n'assume pas totalement mais je suis très heureuse", a-t-elle réagi à chaud. "Je vous remercie de me donner la possibilité de passer à la postérité. Je vous cache pas que du coup maintenant j'espère qu'elle va rester suffisamment longtemps pour que je puisse potentiellement venir avec d'éventuels petits enfants pour pouvoir leur dire 'Vous voyez mémé, à un moment donné de sa vie, a été une vedette", a-t-elle plaisanté déclenchant les rires de l'audience.