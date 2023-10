Audrey Fleurot évoque les difficultés que lui ont causées ses cheveux roux : "C’est une tannée sans nom"

Encore aujourd’hui, les roux sont fréquemment la cible de moqueries, ou l’objet de préjugés infondés. Audrey Fleurot le confirme : cette couleur de cheveux peut par moments être difficile à porter.

Si aujourd’hui elle assume pleinement sa chevelure flamboyante, Audrey Fleurot a récemment révélé avoir subi de nombreuses moqueries à ce sujet lorsqu’elle était plus jeune. Alors qu’elle était invitée par Télé-Loisirs pour enregistrer un podcast, l’actrice a indiqué avoir souffert de cette différence vis-à-vis de ses camarades de classe, au cours de sa scolarité. "Le fait d’être rousse, c’est très identitaire, c’est quelque chose avec lequel vous vous construisez. […] C’est une tannée sans nom, on ne vous oublie jamais", confie-t-elle. "Sur la photo de classe, il y avait un noir et moi, on s’est toujours mis l’un à côté de l’autre d’ailleurs, il y a une espèce de solidarité des minorités et c’est vrai que toute l’enfance, j’en ai chié comme c’est pas permis."