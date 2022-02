Audrey Diwan : "Mon parcours de femme nourrit mon regard de réalisatrice"

Le film est frontal dans ce qu’il montre de l’avortement clandestin. Comment choisir quoi montrer ou pas ?

Ernaux ne détourne jamais le regard quand elle écrit, donc je ne pouvais pas en être le prolongement à l'image, et détourner les yeux par pudeur. En revanche, je me suis toujours demandé quel était le regard de cette jeune fille sur un corps qu'elle découvre au moment même où elle l'abîme. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de regarder ? Qu'est-ce qu'elle craint de voir ? Qu'est-ce qu'elle décide de regarder en face ? Ça m'a dicté ma conduite, et annulé les débats autour de ce qui est de la monstration et ce qui est de la provocation.

Vos deux regards se croisent, en un sens…

Oui, j'ai eu le sentiment de trouver une relation à la justesse des choses en embrassant le regard de cette jeune femme - et en lui prêtant mes yeux aussi, car je me suis appuyée sur mon vécu. C'est l'énorme débat sur le ‘female gaze’ : j'adore l'idée, mais seulement si c’est inclus dans quelque chose de plus vaste. Un regard pour moi ne se détermine pas qu'à travers le genre - mais le genre est une des dimensions du regard, évidemment. J'ai mon parcours de jeune femme avec moi, et j'ai vécu des choses qui me permettent de me dire : mon regard, je le poserais à cet endroit-là plutôt qu'un autre. Je m'appuie sur cette connaissance intime des choses au moment où je décide de filmer les scènes.

Les personnages sont le reflet d'une époque où le maitre mot est la méconnaissance

Une question sur les hommes du film : comment vous avez voulu les filmer, les raconter ?

C'était important de ne pas opposer les genres, je trouve que ça referme le débat. Hommes ou femmes, j’ai voulu raconter les personnages sans les juger, mais comme le simple reflet d'une époque où le maitre mot est la méconnaissance. Le personnage de Jean (Kacey Mottet-Klein NDLR), par exemple, est un garçon qui au départ est horrible, mais il est horrible de ne rien comprendre et de ne rien savoir. Et plus il fait le chemin, plus il comprend, plus il change de point de vue. Après il y a dans le film des gens contre l'avortement qui sont abusifs, bien sûr. Mais les autres sont tous à l'endroit où la loi les met.