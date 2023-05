Auditions filmées de mineurs : pour plus de respect de la parole de l’enfant

L’audition filmée de mineurs est obligatoire pour les faits de mœurs les plus graves comme le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle. Si dans certaines circonstances, le magistrat ne souhaite pas y recourir, il doit motiver sa décision.

" Il y a des dossiers, on le sent très vite à la lecture, où il y a une instrumentalisation des enfants " explique la substitut Régine Cornet d’Elzius. " Il y a déjà un dossier auprès du tribunal de la famille… Donc dans ces dossiers-là, on est très prudent. On fait toute une série d’autres devoirs avant de réaliser des auditions filmées ".

En cas de maltraitance physique, ce type d’audition n’est pas obligatoire mais recommandée.

La méthode appliquée par les policiers permettrait d’aboutir à un résultat " plus qualitatif ". Les questions posées sont ouvertes : Comment est-ce que cela se passe en famille ? Et si l’enfant ne vient pas de lui-même aborder les faits pour lesquels les policiers sont mandatés pour enquêter : Quelqu’un s’inquiète pour toi, est-ce que tu sais pourquoi ? Un protocole d’audition jugée plus fiable pour la substitute liégeoise Nadia Laouar. " Cela évite des dérives. On essaye vraiment de ne pas rechercher une preuve dans la parole de l’enfant, de ne pas l’instrumentaliser. Tout ne repose pas sur la parole de l’enfant ".



Un élément parmi d’autres

Une fois réalisée l’audition filmée d’un mineur est déposée au greffe. C’est une pièce à conviction du dossier, elle peut donc y être visionnée par toutes les parties.

Pour les magistrats qui mènent l’enquête, c’est un élément important mais pas incontournable. " On doit souvent se satisfaire d’un enfant qui n’aborde pas les faits ou qui n’a pas envie de parler. C’est quelque chose qui est respecté ".



Quand un enfant ne parle pas lors d’une audition filmée, cela ne signifie pas que les faits sont classés sans suite précise la substitute. " Loin s’en faut. On va creuser toute sorte d’autres aspects et faire tous les devoirs d’enquête possibles ".

Poser plusieurs fois une même question ou insister pour faire parler l’enfant serait totalement contre-productif pour le policier Michel Carmans. " Le risque, c’est que l’enfant dise des choses pour nous faire plaisir. Car il a peut-être l’envie d’en être débarrassé, de partir. Donc, il va changer son récit pour contenter l’adulte et cela ne nous intéresse pas ".