Auditions et rencontres, le parcours des musiciens dans le métro parisien

Camille Millian, longue natte blonde et robe bleue, a saisi le jury en interprétant une chanson de Whitney Houston pour un renouvellement. "J’ai fait des rencontres dingues, c’est l’une de mes meilleures scènes. La musique, c’est un échange avant tout", argue la Jurassienne qui travaille en parallèle sur la création de son album.

Tout aussi à l’aise, Riana Rabe enchaîne de sa voix suave un titre de Mulan et de Radiohead en s’accompagnant avec un ukulélé rose électro-acoustique pour sa deuxième audition.

"De base j’ai un peu peur des gens mais j’ai découvert qu’ils étaient extrêmement gentils alors qu’ils ne sont pas là pour m’écouter. Certains m’ont même dit qu’ils avaient passé une mauvaise journée et qu’après m’avoir écoutée, ça allait mieux. C’est incroyable !", raconte la timide jeune femme qui a gardé contact avec certains voyageurs du métro.

Ce défi pour certains artistes ne doit cependant pas devenir une expérience traumatisante.

"Oh la pauvre, elle n’est pas prête !", lancent Stella Sainson et sa bande après la performance au ukulélé d’une jeune fille particulièrement discrète et plutôt novice sur l’instrument. Le jury n’a pas non plus retenu une violoniste chinoise de 28 ans, trop effacée derrière ses larges lunettes et son look d’écolière.

Mais Eli Jadelot qui chante ses propres textes – des histoires de vie quotidienne racontées drôlement – vêtue d’une robe de mariée, a obtenu son sésame pour sa toute première audition.

Dominique, digne successeur de son oncle à la scie musicale, l’Ukrainienne Anna Leonid Byulakh qui joue du violon en faisant des sauts de cabri, Abram Lacoste, un analyste ayant tout plaqué il y a huit mois pour la musique, Hugo Vaxelaire et son instrument traditionnel nyckelharpa ont validé leur ticket pour se produire dans les couloirs du tentaculaire métro parisien (16 lignes et 306 stations), rames et quais leur étant interdits.

Sans oublier le grand blond Tommy Garino, qui coche toutes les cases pour devenir une star et qui a commencé la guitare en voyant des gens jouer dans le métro.

"On pourra dire qu’on l’a connu dans les sous-sols de la RATP !", s’amuse l’un des jurés, Thomas Vitry.