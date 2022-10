Auditions de suspects en cours à Verviers : l’incendie des Galeries Voos pourrait être criminel

Selon de nouvelles informations reçues ce samedi matin, les premiers éléments de l’enquête sur l’incendie des anciennes Galeries Voos à Verviers conduisent actuellement la justice vers un incendie volontaire. Plusieurs suspects, tous mineurs d’âge, ont été interpellés. Les auditions sont en cours.

Les anciennes Galeries Voos ont brûlé ce vendredi soir à Verviers. L’incendie est important et des fumées épaisses s’échappent dans le ciel du centre-ville. "C’est le bâtiment qui accueillait le cinéma qui est en train de brûler", explique Maxime Degey, échevin de l’Urbanisme de Verviers, "il devait faire partie du projet City Mall et était donc abandonné depuis une quinzaine d’années".

Le feu a démarré aux alentours de 16h00 ce vendredi. A 21h00, les pompiers de Verviers nous informent que "l’incendie est maîtrisé (plus de risques d’extension) mais n’est pas encore complètement éteint. De nombreux moyens sont encore sur place (plus de 60 pompiers)." Ils vont y rester "une bonne partie de la nuit."

Un poste de commandement est réalisé afin que toutes les disciplines d’urgence puissent se coordonner. Les personnes qui devaient être évacuées l’ont été et sont dirigées vers un centre d’accueil, afin d’être pris en charge par le personnel psychosocial du CPAS et du service d’aide aux victimes, et avant de pouvoir être relogé."

Si des personnes ont des problèmes de relogement suite à l’incendie, ils peuvent contacter le DUS (dispositif d’urgence sociale) au 087/35.21.21.