Audi veut réduire les coûts de ses usines de moitié d'ici 2033

Le constructeur de voitures de luxe Audi entend réduire les coûts de fonctionnement de ses usines de moitié d'ici 2033. La filiale de Volkswagen, qui dispose d'un site phare à Forest, n'entend plus assembler que des modèles électriques à partir de 2029. Telles sont les grandes lignes du plan "pour la production de l'avenir", dévoilé mardi.

Comme d'autres constructeurs, Audi fonce vers l'électrique ces prochaines années. La production de voitures à moteur thermique sera interrompue progressivement d'ici 2033. "Nous préparons petit à petit nos usines à ce changement", explique Gerd Walker, responsable production et logistique de la marque aux quatre anneaux.

D'ici la fin de cette décennie, tous les sites de production devront avoir commencé à assembler des modèles électriques. A Bruxelles, où plus de 3000 personnes travaillent, c'est déjà le cas depuis plusieurs années. L'usine forestoise construit depuis 2018 le premier modèle totalement électrique de l'entreprise allemande, l'Audi e-tron. La nouvelle version de ce modèle, le Q8 e-tron, a été présentée la semaine passée à la presse chez Audi Brussels. Et dès le second semestre 2023, le site se verra encore confier la production de l'Audi Q4 e-tron.

La société prévoit un budget d'un demi-milliard d'euros à l'échelle mondiale pour former son personnel à la production de véhicules électriques. Audi espère profiter de cette transition pour améliorer sa productivité. Le constructeur souhaite ainsi réduire de moitié les coûts liés à chaque usine d'ici 2033. D'ici 2025, tous ces sites doivent en outre être neutres sur le plan des émissions de CO2. Une condition que remplit déjà l'antenne bruxelloise.