Audi va supprimer ses modèles d'entrée de gamme et se concentrer sur le luxe

Audi veut à l'avenir abandonner ses plus petites voitures, d'entrée de gamme, et se concentrer davantage sur des modèles de luxe. C'est ce qu'a annoncé lundi le patron de la filiale du groupe Volkswagen, Markus Duesmann, dans le journal allemand Handelsblatt. "Concrètement, nous avons décidé d'arrêter la construction de l'A1, et il n'y aura pas non plus de successeur à la Q2."

Le conseil d'administration de Volkswagen a redéfini ce que les différentes marques doivent représenter. "Ce faisant, nous avons repositionné Audi comme une marque haut de gamme", a situé M. Duesmann. "Nous allons limiter notre gamme de modèles vers le bas et l'élargir vers le haut."

Outre l'A1, un temps assemblée sur le site d'Audi à Forest, le Q2, un petit SUV présenté en 2016, verra bientôt sa production s'arrêter.

Pour son nouveau porte-drapeau, Audi travaille actuellement sur une berline de luxe entièrement électrique dotée d'un intérieur spacieux, d'une nouvelle batterie et d'un nouveau logiciel. "Nous respectons le calendrier et nous mettrons le modèle sur la route en 2025", assure le patron d'Audi.

Conséquences de la pénurie de puce

Les constructeurs automobiles sont actuellement confrontés à une pénurie persistante de semi-conducteurs. Comme de nombreux concurrents, VW préfère utiliser les puces électroniques qu'elle peut se procurer en priorité dans les modèles les plus rentables, et souvent les plus luxueux. Des modèles haut de gamme particulièrement convoités sur l'important marché chinois.

Les voitures de luxe plus grandes sont également devenues plus populaires, car de nombreuses personnes ont voulu se faire plaisir durant la pandémie.

Markus Duesmann s'attend toutefois à une amélioration de l'offre de semi-conducteurs dans le courant de l'année.