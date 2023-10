Audi Brussels : une réunion de réconciliation entre la direction et les syndicats

La direction d’Audi Brussels a demandé une réunion de conciliation avec les syndicats au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

L’équipe matinale de l’usine automobile située à Forest a recommencé à travailler mercredi, mais "la colère et la méfiance sont encore fort présentes et palpables dans la chaîne de production", selon le syndicaliste Jan Baetens (ACV Metea). Ces derniers jours, le travail au sein de l’entreprise a été interrompu à plusieurs reprises, à la suite de l’annonce de la direction indiquant que la production du SUV Q4 électrique, censée commencer début novembre dans l’usine, sera suspendue pour le moment. Dans les prochains mois, les opérations ne sont pas compromises, étant donné que le Q8 e-tron est également assemblé sur le site, mais le calendrier de la production pour 2024 n’est pas encore clair. La direction devrait apporter plus de précisions à ce sujet mi-novembre. Quelque 3000 personnes travaillent chez Audi Brussels, outre 500 intérimaires.