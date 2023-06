Auderghem : le buste de Léopold II déboulonné reviendra-t-il un jour au square du Souverain ?

Restera-t-il longtemps à l’abri des regards ? La commune a-t-elle la volonté de ne plus l’exposer ? Ce n’est pas la voie choisie. "Nous souhaitons le remettre en place lorsque nous aurons de quoi contextualiser l’histoire", enchaîne Sophie de Vos. "Nous pensons qu’il n’est pas bon de nier le passé. Nous pensons qu’il faut absolument contextualiser dans un but de compréhension, de conscientisation. Cela vaut beaucoup mieux de contextualiser sans concession un passé lourd à porter que de supprimer des traces de cette histoire". Une motion demandant l’installation de plaques argumentaires historiques et pédagogiques avait même été adoptée par le conseil communal peu après les faits.

Pour pouvoir remettre le buste à sa place et l’accompagner d’un panneau explicatif, la commune et son Cercle d’histoire, après s’être tourné vers l’Africa Museum de Tervueren, comptent s’appuyer sur les travaux des groupes de réflexion mis en place tant au niveau fédéral qu’au niveau régional. Il y a quelques jours, avant sa démission, l’ex-secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet (Vooruit-One. brussels) avait d’ailleurs présenté un plan d’actions en 14 points relatif à la décolonisation de l’espace public.

Car il n’y a pas que la statue équestre de Léopold II place du Trône qui suscite la polémique et fait l’objet de souillures. Plusieurs communes de la Région ont déjà soulevé la présence sur leur territoire de monuments contestés. Sans trop savoir quel avenir leur accorder face à la réserve voire la colère des associations actives dans le domaine de la mémoire coloniale.

Le plan d’actions, qui n’a pas encore été débattu au Parlement régional, prévoit donc de "développer un processus participatif avec les communes portant sur le traitement des différentes traces de notre histoire coloniale, telles que l’adaptation et/ou la contextualisation des toponymes et des monuments contestés, entre autres, et le développement d’une signalétique claire et cohérente du patrimoine colonial et post-colonial." But : ne plus laisser les autorités locales au dépourvu.

La contextualisation doit être la même partout

A Auderghem, on nous dit attendre l’issue des travaux fédéraux et surtout "la mise en place d’un coordinateur ou d’une coordinatrice" au niveau régional chargé de la mise en pratique du plan d’actions récemment dévoilé. "Car ce que nous pensons à Auderghem", ajoute la bourgmestre Sophie de Vos, "c’est que la contextualisation doit être la même partout en Belgique. Cela n’a pas de sens que chacun se lance dans sa propre contextualisation" pour chacun des éléments controversés présents dans sa commune. "Le passé historique belge est le même partout. Le plan régional va nous permettre d’avancer rapidement. Comment ? C’est encore difficile d’y répondre."

Même si Auderghem a déjà réalisé plus geste : effacer volontairement un élément du texte gravé sur la placette où se trouve le buste. Il s’agit de la deuxième phrase "Morts au Congo pour la civilisation" gravée à l’époque à la suite d'"Auderghem à ses concitoyens P. J. Neuenhaus – E. C. Decooman".

"Aujourd’hui, Léopold II est contesté, à tous les niveaux, partout en Belgique", avance pour sa part Georgine Dibua, membre du groupe de travail mis en place par la Région bruxelloise ayant soumis des recommandations en vue de la rédaction du plan d’actions régional lié à la décolonisation. "L’histoire de Léopold II est liée à tout ce qui s’est déroulé au Congo. Qu’on parle d’un mort ou de millions de morts en raison du régime colonial mis en place par Léopold II, c’est déjà un mort de trop. Aujourd’hui, il doit y avoir un consensus autour de la figure de Léopold II. Car dans beaucoup de cas, il y a le refus d’accepter le rôle joué par Léopold II dans l’histoire du Congo. Cela pose problème. S’il faut dans chaque lieu où on retrouve des monuments de Léopold II une contextualisation similaire, cela voudrait dire qu’il y aura une directive qui sera soumise à toutes les communes où l’on retrouve un monument de Léopold II ou une avenue ou une place portant le nom de Léopold II. Faudra-t-il tendre vers cela ou pas ?"

Une ligne de conduite unique, donc ? "Rien n’est vraiment dit dans le plan d’actions régional", reconnaît Georgine Dibua par ailleurs membre de l’association Bakushinta qui promeut et valorise les cultures congolaises et leurs histoires. "En tout cas, un travail doit être effectué avec le concours de la société civile, comme les personnes travaillant dans le domaine de la décolonisation. Il faut rappeler que si notre groupe travail a été mis en place, c’est parce qu’il y a eu des contestations de cette remise en question du rôle de Léopold II dans la colonisation du Congo."

Enfin, nous n’avons pas pu obtenir de réponse du parquet de Bruxelles quant à la plainte déposée par la commune d’Auderghem contre les militants anticoloniaux.