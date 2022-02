Auderghem : fin du mur d’escalade sous le viaduc Herrmann Debroux

Depuis le mois d’avril, tout le monde s’était habitué au spectacle sous le viaduc Herman Debroux à la hauteur du boulevard des Invalides. Des sportifs qui s’adonnaient à leur passion : l’escalade !

La salle d’escalade New Rock située juste en face avait obtenu, après d’âpres négociations, l’autorisation d’installer un mur d’escalade extérieur sous le viaduc. La salle d’escalade était fermée à cause des raisons sanitaires.

Durant plusieurs mois la salle avait donc pu maintenir une activité en extérieur, mais désormais, c’est terminé. " On avait d’abord obtenu une première autorisation de la commune de trois mois, explique Kévin Levêque, le gérant de la salle foreuse à la main en train de dévisser les parois. On a ensuite pu prolonger une première fois, puis une deuxième, mais là, c’est terminé, la commune ne veut plus qu’on reste ici donc on démonte. "

L’endroit où étaient installés les murs d’escalade est vide habituellement, un endroit abandonné où il n’y a rien. Les murs ne gênaient mais apparemment la commune a des projets. " Je crois qu’il y a un projet de skatepark ici, poursuit Kévin Levêque, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour se concrétiser, mais donc pendant quelques mois ou quelques années, l’endroit sera à nouveau désert. C’est triste qu’on ne puisse pas continuer car notre projet a suscité pas mal d’engouement, et puis c’était un lieu unique à Bruxelles et peut-être même en Belgique. "

Les gérants de la salle n’ont pas trouvé d’endroit pour entreposer les parois qu’ils avaient achetées pour l’occasion, ils ont donc décidé de les vendre par pièces détachées à des privés qui souhaitent installer un mini mur d’escalade chez eux.