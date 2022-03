Auderghem : Didier Gosuin quitte son mayorat après 45 années de mandats exécutifs sans interruption

Trois voire quatre législatures communales en général

Pour Régis Dandoy, politologue à l’ULB, la trajectoire de Didier Gosuin présente un profil particulier. "Il y a beaucoup de bourgmestres qui font toute leur carrière dans une commune et parallèlement dans un exécutif en Région ou au Fédéral. Mais cela dure trois voire quatre législatures maximum au niveau local, soit 18 ou 24 ans. Lorsque cela dépasse les 30 ou 40 ans, c’est vraiment extraordinaire. C’est parfois beaucoup plus que certaines carrières dans des professions traditionnelles, en dehors de la politique".

Pour Jean Faniel, politologue au CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques), "ce qu’il faut remarquer, c’est que la carrière de Didier Gosuin a évolué : échevin puis bourgmestre, secrétaire d'Etat puis ministre. Aujourd’hui, c’est le doyen du gouvernement bruxellois et le vrai numéro 2. Cela n’existe pas à Bruxelles mais il est de facto le Vice-ministre-président du gouvernement".

"En occupant des mandats exécutifs, même locaux, Didier Gosuin préfère agir que subir, estime Régis Dandoy. Au niveau de l’intensité et l’attention que réclame un mandat exécutif par rapport à un mandat législatif, c’est différent. Occuper un mandat exécutif est plus valorisant et cela permet surtout de voir ses propres décisions appliquées et de changer le quotidien des citoyens. Quand on occupe un mandat législatif, on est là pour rédiger des lois ou alors, on est dans l’opposition. La capacité de changer les choses est moindre".