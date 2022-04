Auderghem au cœur du street art belge

Avec leurs expositions " Vapors ", le collectif Propaganza vient à la rencontre de publics moins habitués au graffiti. Après s’être installée à Uccle, l’exposition Vapors pose ses toiles au centre culturel d’Auderghem. " C’est assez sympa de voir qu’une commune comme Auderghem s’ouvre au street art et au graffiti, poursuit Julien Piloy. On voit qu’on arrive à réveiller certaines communes et qu’elles s’ouvrent à tout ça, c’est important aussi que des centres culturels s’ouvrent à des nouvelles choses car on est encore souvent confrontés dans ces institutions à des vieilles habitudes, mais on essaie de faire bouger tout ça pour le moment. "

L’exposition Vapors 4.0 est à voir au centre culturel d’Auderghem jusqu’au 13 avril, l’accès est gratuit.