Aucune victoire depuis le départ de Deila, pire entame en vingt ans : les chiffres d’un Standard qui rime davantage avec frayeur que ferveur

Il avait réussi des prouesses avec un effectif pas spécialement plus qualitatif que celui d’Hoefkens, Ronny Deila semblait être le coach idéal pour le Standard. Son cœur avait parfois davantage parlé que sa tête. Jusqu’au moment de recevoir une offre du Club de Bruges. Alors que les siens déjouent depuis quelques rencontres, le mentor norvégien quitte le navire à deux matchs de la fin des play-offs.

Aux abords de Sclessin, on ne s’en cache pas. C’est une perte qui sera préjudiciable. Personne ne pensait qu’elle le serait à ce point-là. La dernière victoire des Liégeois porte en effet le sceau du Scandinave. Incapables de retrouver l’énergie et la fougue qui avait longtemps fait leur force, les Rouches n’en finissent plus de subir les événements depuis.