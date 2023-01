Aucune minute en Pro League et déjà titulaire en Bundesliga, qui est Arne Engels ?

Il a fait sensation en étant titularisé dès son premier match avec Augsbourg contre Dortmund, offrant même une passe décisive. À seulement 19 ans, il est arrivé en Bundesliga cet hiver en provenance du Club Bruges sans même passer par la case Pro League. Qui est Arne Engels ?

Alors qu’il n’a jamais porté le maillot du Club Bruges en équipe première, le nom d’Arne Engels était déjà évoqué dans la page Diables Rouges de l’émission La Tribune ce lundi. Il faut dire que le jeune milieu a déjà marqué les esprits. Même si son équipe s’est inclinée à Dortmund le week-end dernier (4-3), il a offert la passe décisive sur le 2-2 d'Augsbourg. Après un beau geste technique et un bon travail de conservation de balle dans sa moitié de terrain, Engels a parfaitement lancé Ermedin Demirović en profondeur. Il a visiblement acquis la confiance de son coach puisque le jeune Belge était de nouveau titulaire mercredi pour la victoire des siens face au Borussia Monchengladbach.

Avant de faire le grand saut vers la Bundesliga, Arne Engels a disputé 35 matchs en Challenger Pro League et 14 en Youth League sous les couleurs des Blauw en Zwart. En 20 matchs joués cette saison, il a inscrit deux buts et délivré neuf passes décisives. Ses performances semblaient visiblement insuffisantes aux yeux des dirigeants du Club Bruges. Ces derniers n’ont pas prolongé son contrat qui arrivait à son terme à la fin de cette saison.

Contrairement à certains clubs de Pro League qui auraient pu saisir une belle occasion, Augsbourg a bien senti le coup et a recruté l’ex-Brugeois pour 100.000 euros. Présent sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert était étonné que des clubs belges ne s’intéressent pas à Arne Engels. "Malheureusement, peu de clubs visionnent les matchs de deuxième division. Ils préfèrent se baser sur des noms connus et donner plus d’argent. Il y a du talent, mais il faut aller les chercher."

Il est bon de répéter qu’il ne faut pas s’enflammer lorsqu’un jeune joueur éclôt, mais Arne Engels semble avoir de belles choses à montrer. À suivre donc...