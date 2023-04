Aucune étude scientifique n’indique que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde

À notre tour, nous avons tenté de continuer les recherches des deux journalistes américaines. Pour rappel, les dernières pistes de Vanessa Friedman l’ont conduite au Danemark en 2012. Grâce à des outils de traduction, nous avons retrouvé plusieurs articles dans la presse danoise de l’époque.

L’article le plus ancien que nous avons retrouvé en ligne, cité ensuite par d’autres médias danois, date du 14 mai 2012. Son auteure y écrit : "L’industrie du vêtement est la deuxième industrie la plus polluante au monde, dépassée uniquement par l’industrie pétrolière et gazière."

Cependant, elle ne publie pas directement la source de cette affirmation mais mentionne dans le paragraphe précédent une plateforme qui a édicté un code de conduite à destination des acteurs de l’industrie pour promouvoir une mode durable et respectueuse des droits humains. Son nom : The NICE project, pour Nordic Initiative, Clean and Ethical (Initiative nordique, propre et éthique). Il est publié par l’Association nordique de la mode, dont fait partie l’Institut danois de la mode. Un institut mentionné par Alden Wicker dans ses recherches.

Grâce à l’outil en ligne Wayback Machine, nous pouvons retourner dans l’internet du passé. Nous avons donc pu accéder à des versions antérieures du site de l’Association nordique de la mode. Le 8 mars 2012, un onglet du site donne le contexte (Background en anglais) dans lequel est organisé le Copenhagen Fashion Summit. On peut y lire la phrase suivante :

"Comparativement, l’industrie de la mode est l’une des industries les plus polluantes et les plus contestées sur le plan social – la production de coton est à elle seule la deuxième culture la plus polluante après celle du maïs."

Ce n’est qu’une hypothèse, mais l’origine de la diffusion du classement pourrait être liée à cette phrase et à une confusion entre l’impact de la production de coton et l’impact total de l’industrie de la mode. Les rapports évoqués par les deux journalistes américaines restent par contre introuvables.