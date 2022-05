Aucun train ne circulera ce mardi en provinces de Liège, Namur et Luxembourg : comment l’expliquer avec le "service minimum"?

Grève générale dans les services publics ce mardi, et ça commence dès ce soir 22 heures sur le rail. De premières perturbations auront lieu sur le réseau en fin de soirée et un quart des trains seulement circuleront demain (environs 1/3 des trains IC, 1/5 des trains S/L et quasiment aucun train P).

La circulation sera aussi totalement à l’arrêt dans certaines parties du pays, la SNCB annonce qu’il n’y aura aucun train dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Dans ces provinces, le mouvement de grève sera suivi par un grand nombre de travailleurs, notamment du côté du gestionnaire de réseau Infrabel. Sans personnel en suffisance, impossible de faire circuler des trains comme le Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB : "Pour faire rouler un train, il y a trois fonctions clés pour assurer la sécurité : le conducteur, l’accompagnateur et le personnel des cabines de signalisations. Dans la situation actuelle, certaines cabines d’Infrabel seront fermées en raison du manque de personnel car la grève sera bien suivie. Il nous est donc impossible de faire circuler les trains dans ces trois provinces."

Pourtant, depuis 2018, un service minimum est d’application concernant la SNCB… Mais celui-ci n’est pas restrictif : "Le service minimum à la SNCB n’a pas de réquisition du personnel. Les syndicats doivent annoncer leur grève 72 heures à l’avance, ensuite nous faisons un sondage auprès de notre personnel qui déclare ou non son intension de faire grève. On réalise alors un plan de transport alternatif. Dans les provinces où on a pu le faire, un transport alternatif a pu être mis en place mais cela n’a pas été possible partout.