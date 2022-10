Aucun train entre Bruges et Ostende pendant le congé d'automne en raison de travaux

Le trafic ferroviaire entre Bruges et Ostende sera interrompu entre le 29 octobre et le 6 novembre en raison de travaux sur les voies, annonce jeudi le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel. La SNCB proposera un service de trains adapté et des bus de remplacement seront mis en place pour relier les deux gares.

Infrabel procédera au remplacement des caténaires entre Bruges et Jabbeke et mènera des travaux sur les voies entre Jabbeke et Ostende. Deux passages à niveau situés à Jabbeke et Oudenburg seront en outre rénovés et la signalisation fera l'objet de maintenance.