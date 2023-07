"Aucun respect pour ses équipiers" : Caleb Ewan chargé par son manager Stéphane Heulot après son abandon

La deuxième place obtenue par un excellent Maxim Van Gils au sommet du Grand Colombier a atténué quelque peu la grosse tension qui règnait au sein de l’équipe Lotto Dstny depuis plusieurs jours et qui a atteint son climax ce jeudi avec l’abandon de Caleb Ewan.

Le manager de l’équipe Stéphane Heulot a répondu aux questions de la presse après l’étape pour expliquer les circonstances de cet abandon et n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour parler de son sprinteur.

"Son Tour de France est à l’image de ce qu’il a montré cette saison et l’année dernière", a lâché Heulot à nos confrères de Sporza. "Les deux premiers sprints étaient satisfaisants. Les 3 autres sprints n’ont pas du tout été à sa convenance. Il en a pris ombrage… Il voulait déjà abandonner jeudi. Jasper De Buyst et Marc Wouters l’ont secoué car on voulait le voir à Paris. Ce vendredi, il a refait la même chose. Frison et Vermeersch ont encore tenté de le convaincre. Mais il ne voulait plus.

"C’est une déception", a poursuivi Heulot. "Toute l’équipe, le staff, les partenaires ont beaucoup investi sur lui. Un coureur a des devoirs et n’a pas que des droits. On est en droit de demander un autre engagement de sa part."

Caleb a critiqué tout le monde. L’équipe, ses équipiers, le staff, la direction sportive…

Intervenu également au micro de Het Laatste Nieuws, Heulot s’est montré encore plus tranchant, décrivant au passage la tension des derniers jours.

Caleb a critiqué tout le monde. L’équipe, ses équipiers, le staff, la direction sportive. Il trouvait qu’il n’avait pas de soutien. Même Van Gils devait se mettre à son service. C’est ridicule et je lui ai dit. Je suis très, très déçu de lui. On ne quitte pas le Tour de cette manière. Un vrai champion tire son équipe vers le haut… lui, il n’a pas fait cela. Frison et Vermeersch sont restés à l’arrêt plusieurs minutes pour l’attendre mais au moment où il les a rejoints, il a abandonné. Quand on fait ça, c’est qu’on n’a aucun respect pour ses équipiers."