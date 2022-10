"Aucun regret" pour Thierry Neuville face à des Toyota trop rapides : "Pour la victoire, il va falloir sortir le grand jeu"

Leader du Rallye de Catalogne au terme de la boucle matinale, Thierry Neuville a vécu une après-midi plus compliquée et n'a pas été en mesure de rivaliser avec ses deux rivaux de chez Toyota, Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera.

Le pilote belge, désormais troisième du général, accuse 12.5 secondes de retard sur l'octuple Champion du Monde français. Et sur l'asphalte catalan, c'est beaucoup, même si rien n'est encore joué.

"Je n'ai aucun regret, on a fait le maximum, les Toyota étaient clairement plus rapides cet après-midi, a expliqué Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne. En matinée, c'était plus équilibré, mais l'après-midi, on n'a pas pu faire un chrono correct face à eux. Ils étaient peut-être juste un peu plus prudents ce matin, peut-être qu'ils en gardaient un peu sous le pied. Alors que nous, nous étions déjà plus proches de la limite. La balance de la voiture, ça va, mais de temps en temps, elle glisse un peu trop. En général, c'était quand même une bonne après-midi pour nous. Demain, nouvelle journée, nouveau profil. Il peut y avoir du brouillard demain matin, les conditions seront encore difficiles... Tout reste possible ! L'an dernier, c'est samedi qu'on avait pu creuser l'écart. Espérons que demain, nous serons aussi rapides que l'année passée. Je n'ose pas approcher autant la limite que l'an dernier, j'ai l'impression que je pourrais perdre le contrôle. Alors qu'en 2021, j'étais à la limite tout le temps, et quand j'allais au-delà, j'arrivais à le corriger. Ici, j'ai l'impression que si je passe au-dessus, ça peut être l'abandon. Je dois rester concentré, la victoire reste possible, mais il faudra sortir le grand jeu."