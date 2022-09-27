Жодного російського фільму на "Оскарах" цього року | Aucun film russe cette année aux Oscars

Російська кіноакадемія оголосила, що в той час, коли Сполучені Штати і Росія переживають одну з найгірших криз у своїй історії через війну в Україні, вона не буде реєструвати жоден фільм-претендент на премію "Оскар". У заяві Академії зазначено, що вона вирішила не відбирати та не надсилати російські фільми для подання заявок на Оскар 2023 року як найкращий міжнародний фільм. Голова комітету, відповідального за направлення російських художніх фільмів на "Оскар", Павло Чухрай засудив рішення, прийняте "за його спиною", і оголосив про свою відставку. У понеділок режисер Микита Міхалков, головна фігура російського кінематографа і палкий прихильник режиму президента Володимира Путіна, визнав непотрібною участь Росії в "Оскарі". "Мені здається, що вибирати фільм, який буде представляти Росію в країні, яка насправді в даний момент заперечує існування Росії, просто не має сенсу", - сказав він інформаційному агентству паблік ТАСС.