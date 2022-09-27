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Ukraine - Україна

Жодного російського фільму на "Оскарах" цього року | Aucun film russe cette année aux Oscars

il y a 40 minutesTemps de lecture1 min
Par Belga

Російська кіноакадемія оголосила, що в той час, коли Сполучені Штати і Росія переживають одну з найгірших криз у своїй історії через війну в Україні, вона не буде реєструвати жоден фільм-претендент на премію "Оскар". У заяві Академії зазначено, що вона вирішила не відбирати та не надсилати російські фільми для подання заявок на Оскар 2023 року як найкращий міжнародний фільм. Голова комітету, відповідального за направлення російських художніх фільмів на "Оскар", Павло Чухрай засудив рішення, прийняте "за його спиною", і оголосив про свою відставку. У понеділок режисер Микита Міхалков, головна фігура російського кінематографа і палкий прихильник режиму президента Володимира Путіна, визнав непотрібною участь Росії в "Оскарі". "Мені здається, що вибирати фільм, який буде представляти Росію в країні, яка насправді в даний момент заперечує існування Росії, просто не має сенсу", - сказав він інформаційному агентству паблік ТАСС.

 

Aucun film russe cette année aux Oscars

L'Académie russe du cinéma l’ a annoncé, à l'heure où les Etats-Unis et la Russie traversent l'une des pires crises de leur histoire avec le conflit en Ukraine, elle n’inscrira aucun film candidat aux Oscars. Dans un communiqué, l'Académie a indiqué avoir décidé de ne pas sélectionner et envoyer de film russe pour postuler à l'Oscar 2023 du meilleur film international.  Le chef du comité chargé d'envoyer des longs-métrages russes aux Oscars, Pavel Tchoukhraï, a dénoncé une décision prise "dans son dos" et annoncé sa démission. Lundi, le réalisateur Nikita Mikhalkov, grand ponte du cinéma russe et ardent soutien du régime du président Vladimir Poutine, avait jugé inutile une participation de la Russie aux Oscars.   "Il me semble que choisir un film qui représentera la Russie dans un pays, qui, en réalité, nie actuellement l'existence de la Russie, n'a simplement aucun sens", a-t-il indiqué à l'agence de presse publique TASS.

 

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