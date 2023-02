Aucun Belge sur cinq potentiels au coup d'envoi du derby Milanais? Probable et un peu inquiétant...

Week-end de derby à Milan ce week-end. L'Inter reçoit l'AC dans le cadre de la vingtième journée de Série A. Cinq Belges pourraient potentiellement disputer cette rencontre très attendues des Milanais, mais il est tout à fait envisageable qu'aucun d'eux ne soit titularisé. Alexis Saelemaekers est celui qui a le plus de chances de débuter la rencontre, Divock Origi, Charles De Ketelaere et Aster Vranckx en ont nettement moins pour ce qui est de l'AC Milan. Chez les rivaux intéristes, Romelu Lukaku pourrait également débuter le match sur le banc... À quelques semaines du prochain rassemblement des Diables rouges, cela commence à inquiéter légèrement.

Benjamin Deceuninck avait peu d'espoirs quant aux chances de voir les Belges en action ce dimanche soir dans l'Instalive de La Tribune : "Il risque de n'y avoir aucun Belge titulaire pour le derby milanais. Celui qui est le plus proche d'être titularisé c'est Alexis Saelemaekers, qui était titulaire mais qui a de nouveau été remplacé aussi quand l'AC Milan a été balayé par Sassuolo le week-end dernier. Charles De Ketelaere qui avait une nouvelle opportunité d'être titulaire n'a pas été bon, il a été sorti à la mi-temps. Divock Origi est bien monté, il a marqué un superbe but mais ça ne suffira pas pour être titulaire. Parce que le gros problème de l'AC Milan, ce n'est pas son attaquant de pointe. Olivier Giroud continue de marquer. Et du côté de l'Inter Milan, Romelu Lukaku doit se contenter de quelques petites miettes, quelques petites minutes avec l'Inter donc ce n'est pas la joie à Milan. Ca ne m'étonnerait vraiment pas que sur les cinq Belges, aucun ne soit titulaire lors du derby milanais. C'est de l'instantané mais on espère qu'ils vont retrouver des couleurs."

L'AC Milan n'est pas en grande forme depuis l'après Coupe du monde. Depuis la reprise, ils enchaînent les mauvais résultats. Eiminés de la Coupe d'Italie par le Torino, les Rossoneri ont également perdu la Supercoupe face à l'Inter. En championnat, ils ont un bilan de deux défaites, deux partages et une seule victoire. Ils restent sur deux claques en championnat: un 4-0 face à la Lazio et un 2-5 contre Sassuolo donc. Ils comptent forcément sur ce nouveau derby pour prendre leur revanche face à l'Inter et se relever. Mais on ignore si Stefano Pioli comptera sur les Belges pour ce faire. Forts de leur première partie de saison, les Milanistes sont cinquièmes, avec le même nombre de points que le troisième et que le quatrième, et à seulement deux unités de l'Inter, deuxième. Une petite victoire leur permettrait d'ailleurs de dépasser les Interistes au classement.

L'Inter, deuxième actuellement donc, est plutôt dans un bon état de forme si on omet la défaite surprenante face à Empoli, mais où les hommes de Paolo Zanetti avaient dû évoluer à dix contre onze pendant plus d'une mi-temps. Par contre, le coach italien ne compte toujours pas sur Romelu Lukaku comme titulaire en championnat (NDLR : il a joué 71 minutes mardi en Coupe d'Italie contre l'Atalanta).

De retour de blessure depuis la mi-janvier, l'attaquant des Diables s'est vu offrir deux fois un quart d'heure de jeu. Son dernier but en match officiel avec son club remonte au 26 octobre dernier en Ligue des champions. Pour retrouver son dernier but en Série A il faut remonter au 13 août dernier, une éternité. Même s'il a longuement été blessé depuis lors. Il a manqué pas moins de 18 rencontres en raison de différentes blessures depuis l'été dernier... Il espère être vraiment de retour aux affaires cette fois-ci. Et c'est tout ce qu'il faut souhaiter aux Diables rouges qui joueront en mars prochain.